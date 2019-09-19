На пожаре в Ветке погиб 20-летний парень

Трагедия произошла сегодня около четырех часов ночи в одном из дачных домов, расположенных в районном центре.

По предварительным данным, накануне вечером компания молодых людей распивала спиртное. Три человека остались ночевать.

Как только возник пожар, 20-летний парень вынес из огня двоих знакомых, после чего вернулся в горевший дом, где и погиб. Вероятно, он думал, что в доме есть еще кто-то.

Госпитализирован 27-летний мужчина, который пытался спасти сгоревшего парня.