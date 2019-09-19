Как в 50 лет выглядеть на 25: японки открыли секреты красоты

Для японских женщин встречать полувековой юбилей, выглядя на 25, — совершенно нормальная история. Однако для этого необходимо правильно питаться и ухаживать за кожей.

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Главными считаются четыре правила:

защищать свою кожу от солнца даже в пасмурные дни;

ложиться спать не позже 23:00;

практически не употреблять соль;

после 25 лет пить коллагеновые добавки.

Основа рациона в Японии — рис, крупы, бобовые, овощи, фрукты, рыба и морепродукты. Овощи и фрукты — это пища, богатая клетчаткой, она очищает желудочно-кишечный тракт от токсинов и шлаков. В бобовых содержатся фолиевая кислота, йод, цинк, фосфор, полезные для кожи и волос. Морепродукты — источник жирной кислоты омега-3, которая, в принципе, важна для здоровья, но и для кожи, в частности.

Продукты в японской кухне подвергаются минимальной термальной обработке, поэтому сохраняют максимальную природную пользу, а вместо соли используются легкие заправки на основе соевого соуса и растительных масел.

Японки знают, что без полноценного сна, о красивой и молодой коже можно и не мечтать, поэтому ко сну здесь относятся серьезно. Относительно западного мира, японки очень рано ложатся. К 23:00 обычно они уже спят, по крайней мере, большинство из них.

Но одного раннего отхода ко сну не достаточно. Жительницы Страны восходящего солнца стараются спать в правильной позе — на спине, чтобы на лице и груди не образовывались складки и заломы.

Особое внимание японки уделяют очищению кожи. Как правило, эту многоступенчатую процедуру они проводят дважды в день – вечером и утром. После тщательного очищения, на кожу наносятся средства, удерживающие влагу.

Также японки стараются не переусердствовать с косметикой, чтобы не перегружать кожу.

В Японии женщины не загорают, даже в соляриях. Они не выходят на улицу без надежного крема с SPF-защитой даже в пасмурную погоду и в дождь. А в погожие дни, зачастую, они захватывают с собой еще и летние зонтики.

Уже более 10 лет коллаген в этой стране невероятно популярен, как средство для омоложения и общего оздоровления организма. То, что коллаген – это белок, отвечающий за эластичность кожи и разглаживание морщин, известно подавляющему количеству населения Японии.