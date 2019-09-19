В Минске начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок

27 сентября в Минске начнутся сельскохозяйственные ярмарки, сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

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Нина Емельянова отметила, что в этом году количество ярмарок увеличится, а в некоторых районах они будут работать не только по выходным, но и по пятницам. Например, с 27 по 29 сентября ярмарки пройдут в Московском (на пр. Любимова, 17) и Партизанском (на бульваре Тракторостроителей) районах. В Октябрьском районе продажи также будут идти по три дня, начиная с 4 октября и в течение всего месяца, сообщают «Минск-Новости» .

28 и 29 сентября состоится общегородская ярмарка у «Чижовка-Арены». Полный график ярмарок пока еще формируется, однако уже известно, что общегородская ярмарка у Дворца спорта пройдет 19 и 20 октября.

Нина Емельянова уточнила, что в этом году не будет разделений по областям, когда в определенные дни в Минск приезжают производители продукции из конкретного региона.

Завершить сезон продаж планируется 27 октября.