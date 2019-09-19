«Одна из самых опасных опухолей». Академик РАН высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

По словам Александра Коновалова, академика РАН, почетного президента НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, опухоль как у Анастасии Заворотнюк практически не вылечивается.

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Как отметил Коновалов, при первых симптомах актриса обратилась НМИЦ. Пройдя обследование, она уехала на лечение в ФРГ.

Академик отметил, что операция за границей «прошла успешно». «Но дело в том, что операция — это важно, но это не основная часть лечения. Помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных. Также это не простые препараты, а препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение», — рассказал Коновалов m24.ru .

Ученый заметил, что диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

На днях сообщалось, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.