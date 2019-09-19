В минском метро запретили рекламу с кадром из фильма «Форест Гамп» из-за вышиванки

Компания «Кінаконг», которая дублирует и показывает фильмы на белорусском языке, хотела прорекламировать свой бренд на билборде эскалатора в метро. На плакате была размещена цитата из культовой американской ленты «Форест Гамп» и слоган по-белорусски, а главный герой фильма сидел на скамейке в вышиванке. Однако метрополитен не одобрил рекламу, сообщил на своей странице в Facebook директор компании Андрей Ким.

Фото facebook.com/spadar.kim

Представители метрополитена потребовали перекрасить вышиванку, а также изменить цитату «Жыццё як скрынка шакаладных цукерак» и слоган «Глядзі кіно па-беларуску».

Директор «Кінаконга» отметил, что в 2018 году метрополитен запретил компании размещать известные цитаты Владимира Короткевича, Якуба Коласа и Францишка Богушевича о белорусском языке. После долгих согласований и угрозы конфликта разрешили оставить только Якуба Коласа.

Андрей Ким также сообщил, что начальник рекламно-информационного отдела минского метрополитена Светлана Зизико отказалась давать ему какие-либо объяснения по поводу принятого решения.