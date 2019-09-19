Умер бывший президент, со свержения которого началась Арабская весна

Находившийся в изгнании в Саудовской Аравии экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али ушел на 84-м году жизни.

Как напоминает Национальное тунисское телевидение, бывший глава государства стал первым лидером, свергнутым в результате Арабской весны.

Бен Али пришел к власти 7 ноября 1987 года в результате первой «Жасминовой революции». По данным ООН, национальный доход на душу населения за последние двадцать пять лет правления Бен Али увеличился в десять раз. Если в 1984-м 14% населения жило ниже уровня бедности, то к 2010-му этот показатель снизился до 3,8%. Существенно повысилась средняя продолжительность жизни, достигшая 75 лет.

14 января 2011-го президент отправил в отставку правительство и назначил досрочные парламентские выборы. Чуть позже в тот же день он был вынужден сбежать в Саудовскую Аравию под давлением народных волнений, участники которых требовали немедленной отставки Бен Али с поста главы государства. Данные события назвали в прессе второй «Жасминовой революцией».

20 июня 2011-го суд заочно приговорил его и супругу к 35 годам тюрьмы и штрафу 65 млн долларов, а 13 июня 2012-го Военным трибуналом — к пожизненному тюремному заключению за убийство демонстрантов во время подавления восстания (всего погибло 219 человек).

Именно революция в Тунисе стала первым свержением власти в регионе, события в котором буквально сразу получили название Арабская весна.