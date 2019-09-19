Умер актер Сергей Афанасьев

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Российский актер театра и кино Сергей Афанасьев ушел из жизни. Ему было 62 года.

Первая работа в кино у него состоялась в 1991 году («Опыт бреда любовного очарования»). Позже будут десятки других ролей. Всего в его фильмографии 87 картин, среди которых «Час Волкова», «Охота на гения», «Земский доктор. Возвращение», «Анна-детективъ», «Динозавр», «Дипломат».

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — сказано на сайте Союза кинематографистов.
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Тэги: актер

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