Неофициально: в Бобруйской колонии №2 произошло ЧП

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В Бобруйской исправительной колонии №2 произошло чрезвычайное происшествие — с большой высоты упал заключенный, пишет телеграм-канал NEXTA.

Как сообщается, ЧП случилось сегодня во второй половине дня. Несмотря на то, что «согласно правилам, высотные работы осужденным запрещены», руководство ИК «отправило представителя спецконтингента их выполнять».

В настоящее время пострадавший, как отмечается, находится в бобруйской городской больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.

«На месте ЧП уже собралось руководство колонии, которое думает, как выдать производственную травму за несчастный случай. Не исключено, что в этом им помешают сотрудники УСБ МВД, которые также прибыли в учреждение», — сообщает NEXTA.
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Тэги: ИК №2 падение с высоты пенитенциарная система Город: Бобруйск

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