Неофициально: в Бобруйской колонии №2 произошло ЧП

В Бобруйской исправительной колонии №2 произошло чрезвычайное происшествие — с большой высоты упал заключенный, пишет телеграм-канал NEXTA .

Как сообщается, ЧП случилось сегодня во второй половине дня. Несмотря на то, что «согласно правилам, высотные работы осужденным запрещены», руководство ИК «отправило представителя спецконтингента их выполнять».

В настоящее время пострадавший, как отмечается, находится в бобруйской городской больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.

«На месте ЧП уже собралось руководство колонии, которое думает, как выдать производственную травму за несчастный случай. Не исключено, что в этом им помешают сотрудники УСБ МВД, которые также прибыли в учреждение», — сообщает NEXTA.