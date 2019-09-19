Лукашенко строго наказал чиновников из-за инцидента в гомельской школе
Александр Лукашенко из-за инцидента в средней школе № 15 Гомеля строго наказал ряд чиновников.
Как сообщает пресс-служба главы государства, строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Глава Минобразования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии.
Главе Гомельской области Геннадию Соловью поручено привлечь к «дисциплинарной ответственности в виде выговора» своего заместителя Владимира Привалова, главу администрации Новобелицкого района Гомеля Сергея Казачка и заместителя председателя Гомельского горисполкома Виталия Атаманчука.
Соловью также поручено освободить от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина, начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилу Крилистенко и директора школы № 15 Марину Черненко.
Кроме того, уволят в связи с переводом на другую работу заместителя главы администрации Новобелицкого района Гомеля, а также начальника и главного специалиста отдела образования, спорта и туризма.
Кроме этого, главам правительства и Администрации президента, министру образования и председателю Гомельского облисполкома дано поручение привлечь к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, «виновных в ненадлежащей работе учреждений общего среднего образования».
В документе также содержится поручение восстановить на работу уволенную учительницу младших классов Людмилу Четверткову и принять «исчерпывающие меры по выполнению поручений президента Беларуси в сфере общего среднего образования».
Контроль за выполнением распоряжения возложен на Администрацию президента.