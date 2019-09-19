Чудом остался жив: в Гродно велосипедист протаранил авто

Гражданин Туркменистана явно родился в рубашке. Такой вывод можно сделать посмотрев кадры видеорегистратора, зафиксировавшие ДТП в Гродно.

Как сообщает местная ГАИ, накануне днем водитель «Форда» приостановилась на перекрестке улиц Горького и Мацкевича, пропуская движущиеся по главной дороге автомобили.

В этот момент с тротуара вылетел велосипедист — 21-летний гражданин Туркменистана пытался проскочить, но врезался в крыло «Форда», перелетел через капот и жестко приземлился на асфальт.

К счастью, серьезных травм велосипедист не получил. Он утверждает, что в велосипеде не сработали тормоза.