Минск и Москва отказались от языка ультиматумов, считают эксперты

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В белорусско-российских отношениях ультимативный подход сменился компромиссным. Об этом говорится в мониторинге внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр».

В документе, подготовленном Советом по международным отношениям «Минский диалог», говорится, что «в июле-августе тенденции к поиску компромисса на основе снижения взаимных ожиданий, отмеченные в предыдущем отчете, получили продолжение и привели к замене ультимативной повестки на компромиссную».


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Кроме этого, отмечается, что в июле российское правительство устами вице-премьера Дмитрия Козака еще выдвигало ультиматум: переговоры по поставкам газа и нефти только после разрешения вопросов по интеграции.

Но уже к концу августа стало понятно, что получение Россией нового независимого пути поставки газа в Германию вряд ли возможно до Нового года, и, соответственно, ультимативный подход в вопросах поставки газа лишается своей основы.

Также авторы доклада упоминают подготовку программы интеграции России и Беларуси правительствами двух стран. По их мнению, она не содержит политических вопросов, и, скорее всего, вообще не содержит конкретики.


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«Она включает план реализации 28 дорожных карт синхронизации рамочных условий в экономических сегментах (налоговом, бюджетном, кредитном, энергетическом и т.д.). Очевидно, что на высшем госсовете Союзного государства в конце года президенты в лучшем случае утвердят Программу и дорожные карты к ней», — считают эксперты.

По состоянию на начало сентября, отмечается в докладе, наиболее вероятным развитием белорусско-российских отношений «представляется сохранение низкой конфронтационности, подтверждение ценности союзничества для обеих стран, празднование юбилея Союзного государства в конце года».


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«Вполне вероятным также представляется сохранение нынешнего уровня цен на российские энергоносители для Беларуси еще на год-два. Договариваться по этим вопросам на более длинный срок не мотивирована ни одна из сторон. Россия будет лучше понимать свое место на рынке энергоресурсов ЕС и роль Беларуси в их доставке после 2021-2022 годов, когда, вероятно, заработает «Северный поток-2», будут отчасти реализованы планы по закупкам сжиженного природного газа Польшей, заработают проекты поставок трубопроводного газа и нефти в Китай, — отмечается в документе. — У Беларуси за два года есть высокие шансы сократить энергоемкость экономики и, соответственно, потребность в российских энергоресурсах, а также поэкспериментировать с альтернативами».

Экспертная инициатива «Минский диалог» работает с марта 2015 года. В мае 2019 года она получила статус совета по международным отношениям. Миссия организации — «предоставлять открытую и качественную дискуссионную и исследовательскую площадку без геополитических разделительных линий».
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Тэги: Минский диалог Беларусь-Россия Союзное государство

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