Европарламент возмущен попыткой Москвы «обелить преступления советского тоталитарного режима»

Европейский парламент по случаю годовщины начала Второй мировой войны осудил усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

Могила Сталина у Кремлевской стены

Как отмечается, в таких действиях Москвы члены Европарламента «видят опасный компонент информационной войны против демократической Европы», пишет РБК .

Кроме этого, европарламентарии осудили искажение исторических фактов и использование риторики тоталитарной пропаганды экстремистскими и ксенофобскими политическими силами и организациями в Европе.

ЕП призвал страны — члены Евросоюза запретить неофашистские и неонацистсткие группы, которые прославляют любые формы тоталитаризма.

Европарламент также принял резолюцию, в которой почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов.

Депутаты предложили объявить 25 мая международным днем героев борьбы против тоталитаризма, а также включить в школьные программы в ЕС историю и анализ последствий тоталитарных режимов.