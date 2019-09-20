Московский ЦСКА разгромно проиграл болгарскому «Лудогорцу»

С поражения стартовал на групповом этапе Лиги Европы московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко.

19 сентября в Разграде российский клуб уступил со счетом 1:5.

Иллюстрация пресс-службы ЦСКА

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу команды из Москвы — на 11-й минуте отличился Игорь Дивеев. В начале второго тайма «Лудогорцу» понадобилось всего пять минут, чтобы забить в ворота Игоря Акинфеева три мяча, а еще через 21 минуту на табло горел счет, который и стал окончательным.

У «Лудогрца» хет-трик на свой счет записал румынский легионер Клаудиу Кешерю, дважды забивший с игры и реализовавший пенальти, еще по голу забили бразилец Вандерсон и конголезец Джоди Лукоки.

«Лудогорец» не проигрывает в Лиге Европы уже 11 матчей подряд — 4 победы и 7 ничьих.

В другом матче группы H испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош» в Барселоне сыграли вничью — 1:1. Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич вышел на поле на 64-й минуте.

Во втором туре 3 октября ЦСКА на своем поле сыграет против «Эспаньола», а «Ференцварош» примет «Лудогорец».