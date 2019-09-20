Атмосферный фронт хозяйничает в Беларуси: становится все холоднее
Холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, передвигающиеся со Скандинавии, продолжат формировать погоду на территории нашей страны.
Будет преобладать облачная погода, отмечают синоптики. Практически во всех регионах пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +13°C.
В столице вероятность дождя очень высока. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +6..+8°C;
- днем +8..+10°C;
- вечером +6..+8°C.