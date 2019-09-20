Атмосферный фронт хозяйничает в Беларуси: становится все холоднее

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Холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, передвигающиеся со Скандинавии, продолжат формировать погоду на территории нашей страны.

Будет преобладать облачная погода, отмечают синоптики. Практически во всех регионах пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +13°C.

В столице вероятность дождя очень высока. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +6..+8°C;
  • днем +8..+10°C;
  • вечером +6..+8°C.
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Тэги: погода

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