Лига Европы. Белорусов серьезно побили в первом туре группового этапа

Завершился первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. В нескольких матчах, где присутствовали белорусы (или на поле, или на тренерском мостике) нашим соотечественникам сильно досталось на орехи.

Фото пресс-службы «Краснодара»

Вот все результаты:

Группа A

АПОЭЛ — «Дюделанж» — 3:4;

«Карабах» — «Севилья» — 0:3.

Группа B

«Динамо-Киев» — «Мальме» — 1:0;

«Копенгаген» — «Лугано» — 1:0.

Группа C

«Базель» — «Краснодар» (Александр Мартынович провел весь матч) — 5:0;

«Хетафе» — «Трабзонспор» — 1:0;

Группа D

ПСВ — «Спортинг» — 3:2;

ЛАСК — «Русенборг» (обидчик БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов) — 1:0.

Группа E

«Ренн» — «Селтик» — 1:1;

ЧФР — «Лацио» — 2:1.

Группа F

«Айнтрахт» — «Арсенал» — 0:3;

«Стандард» — «Витория Гимарайнш» — 2:0.

Группа G

«Порту» — «Янг Бойз» — 2:1;

«Рейнджерс» — «Фейеноорд» — 1:0.

Группа H

«Лудогорец» — ЦСКА (главный тренер Виктор Гончаренко) — 5:1;

«Эспаньол» — «Ференцварош» (Николай Сигневич вышел на замену на 64-й мин.) — 1:1.

По словам главкома «армейцев», «такие матчи надо пережить». «Мы проиграли в скорости команды, в скорости работе с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю», — приводит пресс-служба ЦСКА слова наставника.

Группа I

«Вольфсбург» — «Александрия» — 3:1;

«Гент» — «Сент-Этьен» — 3:2.

Группа J

«Рома» — «Истанбул Башакшехир» — 4:0;

«Боруссия» (М) — «Вольфсберг» — 0:4.

Группа K

«Вулверхэмптон» — «Брага» — 0:1;

«Слован» — «Бешикташ» — 4:2.

Группа L