Лига Европы. Белорусов серьезно побили в первом туре группового этапа
Завершился первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. В нескольких матчах, где присутствовали белорусы (или на поле, или на тренерском мостике) нашим соотечественникам сильно досталось на орехи.
Вот все результаты:
Группа A
- АПОЭЛ — «Дюделанж» — 3:4;
- «Карабах» — «Севилья» — 0:3.
Группа B
- «Динамо-Киев» — «Мальме» — 1:0;
- «Копенгаген» — «Лугано» — 1:0.
Группа C
- «Базель» — «Краснодар» (Александр Мартынович провел весь матч) — 5:0;
- «Хетафе» — «Трабзонспор» — 1:0;
Группа D
- ПСВ — «Спортинг» — 3:2;
- ЛАСК — «Русенборг» (обидчик БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов) — 1:0.
Группа E
- «Ренн» — «Селтик» — 1:1;
- ЧФР — «Лацио» — 2:1.
Группа F
- «Айнтрахт» — «Арсенал» — 0:3;
- «Стандард» — «Витория Гимарайнш» — 2:0.
Группа G
- «Порту» — «Янг Бойз» — 2:1;
- «Рейнджерс» — «Фейеноорд» — 1:0.
Группа H
- «Лудогорец» — ЦСКА (главный тренер Виктор Гончаренко) — 5:1;
- «Эспаньол» — «Ференцварош» (Николай Сигневич вышел на замену на 64-й мин.) — 1:1.
По словам главкома «армейцев», «такие матчи надо пережить». «Мы проиграли в скорости команды, в скорости работе с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю», — приводит пресс-служба ЦСКА слова наставника.
Группа I
- «Вольфсбург» — «Александрия» — 3:1;
- «Гент» — «Сент-Этьен» — 3:2.
Группа J
- «Рома» — «Истанбул Башакшехир» — 4:0;
- «Боруссия» (М) — «Вольфсберг» — 0:4.
Группа K
- «Вулверхэмптон» — «Брага» — 0:1;
- «Слован» — «Бешикташ» — 4:2.
Группа L
- «Манчестер Юнайтед» — «Астана» (обидчик БАТЭ в квалификации Лиги Европы) — 1:0;
- «Партизан» — АЗ — 2:2.