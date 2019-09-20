Лига Европы. Белорусов серьезно побили в первом туре группового этапа

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Завершился первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. В нескольких матчах, где присутствовали белорусы (или на поле, или на тренерском мостике) нашим соотечественникам сильно досталось на орехи.

Фото пресс-службы «Краснодара»

Вот все результаты:

Группа A

  • АПОЭЛ — «Дюделанж» — 3:4;
  • «Карабах» — «Севилья» — 0:3.

Группа B

  • «Динамо-Киев» — «Мальме» — 1:0;
  • «Копенгаген» — «Лугано» — 1:0.

Группа C

  • «Базель» — «Краснодар» (Александр Мартынович провел весь матч) — 5:0;
  • «Хетафе» — «Трабзонспор» — 1:0;

Группа D

  • ПСВ — «Спортинг» — 3:2;
  • ЛАСК — «Русенборг» (обидчик БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов) — 1:0.

Группа E

  • «Ренн» — «Селтик» — 1:1;
  • ЧФР — «Лацио» — 2:1.

Группа F

  • «Айнтрахт» — «Арсенал» — 0:3;
  • «Стандард» — «Витория Гимарайнш» — 2:0.

Группа G

  • «Порту» — «Янг Бойз» — 2:1;
  • «Рейнджерс» — «Фейеноорд» — 1:0.

Группа H

  • «Лудогорец» — ЦСКА (главный тренер Виктор Гончаренко) — 5:1;
  • «Эспаньол» — «Ференцварош» (Николай Сигневич вышел на замену на 64-й мин.) — 1:1.

По словам главкома «армейцев», «такие матчи надо пережить». «Мы проиграли в скорости команды, в скорости работе с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю», — приводит пресс-служба ЦСКА слова наставника.

Группа I

  • «Вольфсбург» — «Александрия» — 3:1;
  • «Гент» — «Сент-Этьен» — 3:2.

Группа J

  • «Рома» — «Истанбул Башакшехир» — 4:0;    
  • «Боруссия» (М) — «Вольфсберг» — 0:4.

Группа K

  • «Вулверхэмптон» — «Брага» — 0:1;
  • «Слован» — «Бешикташ» — 4:2.

Группа L

  • «Манчестер Юнайтед» — «Астана» (обидчик БАТЭ в квалификации Лиги Европы) — 1:0;
  • «Партизан» — АЗ — 2:2.
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Тэги: Лига Европы

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