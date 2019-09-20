ГАИ усилила контроль — проводится спецмероприятие

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С сегодняшнего дня и до конца текущего месяца сотрудники Госавтоинспекции проведут в Гомельской области спецмероприятие «Детский автобус».

Как сообщается, акция направлена на «обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей».

По данным ГАИ, с началом нового учебного года увеличились детские пассажироперевозки. Речь идет не только о школьных автобусах, которые подвозят учеников к школам, но и туристических, которые перевозят группы детей на экскурсии и в места культурного отдыха.

В этой связи, отметили в дорожной милиции, усилен надзор за соблюдением водителями автобусов ПДД. Будет проведена проверка максимального количества автобусов, которые перевозят детей.

Напомним, сегодня последний день проведения на территории Минской области спецмероприятия «Пешеход».
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Тэги: ГАИ Детский автобус Город: Гомель

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