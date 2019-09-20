Лукашенко отправился на юбилей Гродненской области

Александр Лукашенко улетел на Гродненщину. Здесь он проинспектирует ряд предприятий и лично поздравит гродненчан с 75-летием образования области.

По мнению Лукашенко, новейшая история региона начинается с 20 сентября 1944 года, когда после освобождения БССР от немецко-фашистской оккупации, была создана область.

Глава государства отметил «плодотворный труд и искренняя любовь к малой родине» жителей региона, которые позволили поднять его из послевоенных руин и сделать «процветающим краем, которым сегодня гордится вся страна».

Не обошел он стороной и сельскохозяйственный вектор, заметив, что область находится в число передовиков по производству продовольствия.

«Неоценим ваш вклад в сохранение национального духовного и историко-культурного наследия, развитие промышленного и туристического потенциала страны», — подчеркнул Лукашенко.