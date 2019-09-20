Под Гродно милиция накрыла крупный завод по производству самогона

34-летний житель Гродненского района организовал в лесу недалеко от деревни Сухари крупный завод по изготовлению самогона.

Когда на «точку» прибыли сотрудники милиции, производственные мощности (два самогонных аппарата, два насоса и бензогенератор) только-только были введены в строй.

Сельчанин смог получить лишь около 30 литров продукции (в настоящий момент она изъята).

На месте уничтожено более 7 тонн браги.

Как отметили правоохранители, «задержанный заботился о качестве получаемого самогона, организовав его двойной перегон».

По данным милиции, мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. Так, в мае он был оштрафован на 18 базовых величин.