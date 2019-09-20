Видеофакт. В Солигорске из-за взрыва электросамоката чуть не сгорела квартира

Три человека были эвакуированы во время пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Солигорске.

Когда спасатели прибыли на место вызова, в квартире уже полыхал огонь.

В ходе проведения разведки из соседних квартир были спасены два человека. А также по лестнице был снят из окна сын хозяйки горящей квартиры.

Как сообщается, огонь повредил имущество и закоптил стены в квартире.

По предварительным данным пожар возник в результате короткого замыкания электросамоката.