Видеофакт. В Солигорске из-за взрыва электросамоката чуть не сгорела квартира

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Три человека были эвакуированы во время пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Солигорске.

Когда спасатели прибыли на место вызова, в квартире уже полыхал огонь.

В ходе проведения разведки из соседних квартир были спасены два человека. А также по лестнице был снят из окна сын хозяйки горящей квартиры.

Как сообщается, огонь повредил имущество и закоптил стены в квартире.

По предварительным данным пожар возник в результате короткого замыкания электросамоката.

 

 
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Тэги: пожар электросамокат Город: Солигорск

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