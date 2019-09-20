Равков уверен, что военные Беларуси и России способны защитить Союзное государство

По мнению министра обороны Андрея Равкова, система подготовки вооруженных сил Беларуси и России позволяет обеспечить защиту Союзного государства от условного противника.

Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

Как заявил Равков на полигоне в Нижегородской области РФ во время завершения совместных оперативных учений «Щит Союза — 2019», «это учение не единственное мероприятие боевой подготовки, в том числе проводимое совместно с российскими военнослужащими, но именно потому, что совместное оперативное учение такое крупномасштабное, мы считаем его основным учением года».

Особенностью этих маневров Равков назвал то, что белорусские военные практически все задачи выполняли в ночных условиях. Это было сделано с целью «проверки готовности и способности белорусских сил и средств, натренированности личного состава выполнять задачи в любых условиях».

Белорусско-российские оперативные учения «Щит Союза — 2019» проходили 13-19 сентября на полигоне вблизи поселка Мулино в Нижегородской области РФ.

Во время маневров войска двух стран отрабатывали вопросы по «недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями», а также выполняли «практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов».

Всего к учениям было привлечено около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники и до 70 самолетов и вертолетов.

С белорусской стороны в маневрах участвовало свыше 4 тысяч военнослужащих, было задействовано более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также около полутора десятков самолетов и вертолетов.

До 4 октября личный состав и техника ВС Беларуси должны будут вернуться в пункты постоянной дислокации на своей территории.