Как ЮНИСЕФ защитит ребенка, на которого обрушился Лукашенко? Активист Мотолько обратился в организацию по следам конфликта в гомельской школе

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Активист Антон Мотолько написал письмо представителю ЮНИСЕФ в Беларусь Рашеду Мустафе Сарвару.

Фото со страницы Антона Мотолько в соцсети

Изложив историю конфликта, Мотолько задал ряд вопросов представителю ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН):


Бьет — значит учит? Белорусской школе прививают ущербную идеологию

1. Как офис ЮНИСЕФ в Беларуси оценивает применение насилия и угрозу насилием со стороны представителя государственной системы школьного образования в отношении четвероклассника?

2. Как офис ЮНИСЕФ в Беларуси оценивает заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что он «отвернул бы голову щенку» в ситуации когда речь идет о конкретном ребенке, пострадавшем от насилия в рамках системы государственного образования?

3. Какие действия ЮНИСЕФ намерен предпринять, чтобы защитить права этого ребенка, ставшего мишенью для публичного буллинга со стороны Александра Лукашенко, который, среди прочего, известен 25-летней практикой грубых нарушений прав человека в Республике Беларусь?

 

Напомним, Александр Лукашенко из-за инцидента в средней школе № 15 Гомеля строго наказал ряд чиновников.
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Тэги: инцидент в гомельской школе ЮНИСЕФ Персона: Антон Мотолько Рашед Мустафа Сарвар

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