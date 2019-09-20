Как ЮНИСЕФ защитит ребенка, на которого обрушился Лукашенко? Активист Мотолько обратился в организацию по следам конфликта в гомельской школе

Активист Антон Мотолько написал письмо представителю ЮНИСЕФ в Беларусь Рашеду Мустафе Сарвару.

Фото со страницы Антона Мотолько в соцсети

Изложив историю конфликта, Мотолько задал ряд вопросов представителю ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН):

1. Как офис ЮНИСЕФ в Беларуси оценивает применение насилия и угрозу насилием со стороны представителя государственной системы школьного образования в отношении четвероклассника?

2. Как офис ЮНИСЕФ в Беларуси оценивает заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что он «отвернул бы голову щенку» в ситуации когда речь идет о конкретном ребенке, пострадавшем от насилия в рамках системы государственного образования?

3. Какие действия ЮНИСЕФ намерен предпринять, чтобы защитить права этого ребенка, ставшего мишенью для публичного буллинга со стороны Александра Лукашенко, который, среди прочего, известен 25-летней практикой грубых нарушений прав человека в Республике Беларусь?

Напомним, Александр Лукашенко из-за инцидента в средней школе № 15 Гомеля строго наказал ряд чиновников.