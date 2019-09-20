Названы 11 продуктов, которые способны защитить сердце человека
В ходе многочисленных исследований, которые проводили ученые десятков стран, кардиологи установили продукты, которые могут помочь сердцу человека биться как можно дольше.
Продукты могут влиять на кровяное давление, триглицериды, уровень холестерина и воспаления, которые являются факторами риска сердечных заболеваний.
Представленные ниже продукты, как пишет
Листовые зеленые овощи
Зеленые листовые овощи, такие как шпинат или капуста, известные своей насыщенностью минералами, витаминами и антиоксидантами. Они являются отличным источником витамина К, который помогает защитить артерии и способствует правильному свертыванию крови. В них также много нитратов, которые снижают кровяное давление, снимают артериальную жесткость и улучшают функцию клеток, покрывающих кровеносные сосуды.
Цельные зерна
Цельное зерно включает все три богатые питательными веществами части зерна: зародыш, эндосперм и оболочку — отруби. Обычные виды цельного зерна включают цельную пшеницу, коричневый рис, овес, рожь, ячмень, гречиху и лебеду. В таких зернах содержится больше клетчатки.
Ягоды
Клубника, черника, ежевика и малина богаты антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают от окислительного стресса и воспаления, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Авокадо
Авокадо является отличным источником полезных для сердца мононенасыщенных жиров, которые связаны со снижением уровня холестерина. Авокадо также богат калием — питательным веществом, положительно влияющем на сердце.
Жирная рыба или рыбий жир
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и тунец, содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для здоровья сердца. Жирная рыба и рыбий жир могут помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний, включая кровяное давление, триглицериды и холестерин.
Грецкие орехи
Грецкие орехи содержат полезные витамины для сердца и являются отличным источником клетчатки и микроэлементов, таких как магний, медь и марганец.
Темный шоколад
Темный шоколад богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые могут помочь улучшить здоровье сердца. Впрочем, не стоит забывать, что шоколад может содержать много сахара и калорий, поэтому надо выбирать высококачественный темный шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Помидоры
Помидоры содержат натуральный растительный пигмент и мощные антиоксидантные свойства. Антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, предотвращая окислительное повреждение и воспаление, которые могут способствовать развитию сердечных заболеваний.
Чеснок
Чеснок использовался в качестве естественного средства для лечения различных заболеваний. Исследования показали, что чеснок положительно влияет на здоровье.
Оливковое масло
Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, и многие исследования связывают его с улучшением здоровья сердца.
Зеленый чай
Зеленый чай связан с повышением чувствительности к инсулину. Он также содержит антиоксиданты для защиты клеток от повреждения, воспаления и защиты здоровья. Исследование показало, что при приеме экстракта зеленого чая в течение трех месяцев снижается артериальное давление.