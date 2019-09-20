В МИД считают, что ажиотаж вокруг программы интеграции Беларуси и РФ создан на пустом месте

Ажиотаж вокруг программы интеграции Беларуси и России «создан совершенно на пустом месте», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз 20 сентября на брифинге в Минске.

Говоря о том, почему документ не опубликован для ознакомления широкой общественности, вопреки обещаниям властей, он отметил, что «этот вопрос выходит за рамки исключительно компетенции МИД».

«На него недавно был дан ответ руководителем соответствующей рабочей группы, который на это уполномочен», — подчеркнул Глаз (речь идет о комментарии министра экономики Дмитрия Крутого. — БелаПАН).

«Исключительно в качестве своего комментария хотел бы сказать, что ажиотаж, который возник, создан совершенно на пустом месте, для него нет никаких практических оснований, — сказал пресс-секретарь МИД. — Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта — Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора 1999 года там быть не может».

16 сентября российская газета «Коммерсантъ» раскрыла некоторые подробности Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства.

По оценке издания, программа действий, которую парафировали 6 сентября в Москве премьер-министры России и Беларуси, это «довольно радикальный проект»: экономическая интеграция к 2021 году на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам: «При реализации плана к этому сроку речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления».

23 августа по итогам встречи с Александром Лукашенко белорусский премьер сообщил, что проект обновленной программы по реализации союзного договора насчитывает 66 пунктов. В основе концепции — принцип «две страны — один рынок».

18 июля на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все проблемы интеграции к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.