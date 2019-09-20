ГАИ будет отслеживать иностранные авто через приложение «Мобильный инспектор»

Для контроля за водителями из других стран столичная Госавтоинспекция запустила новое приложение «Мобильный инспектор». Программа позволяет отслеживать нарушения в режиме реального времени, сообщает tvr.by .

Чтобы увидеть данные с камер фотофиксации, достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля. В случае превышения скорости водителя можно привлечь к ответственности на месте.

С помощью приложения можно также оперативно получать информацию не только о превышениях скорости, но и о транспортных средствах и их владельцах.

Приложение пока работает в тестовом режиме.