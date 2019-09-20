ГАИ будет отслеживать иностранные авто через приложение «Мобильный инспектор»

/ Общество
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Для контроля за водителями из других стран столичная Госавтоинспекция запустила новое приложение «Мобильный инспектор». Программа позволяет отслеживать нарушения в режиме реального времени, сообщает tvr.by.

Чтобы увидеть данные с камер фотофиксации, достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля. В случае превышения скорости водителя можно привлечь к ответственности на месте.

С помощью приложения можно также оперативно получать информацию не только о превышениях скорости, но и о транспортных средствах и их владельцах.

Приложение пока работает в тестовом режиме.
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Тэги: ГАИ Город: Минск

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