Макей на неделю улетит в США

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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей с 22 по 29 сентября проведет в США.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, Макей возглавит белорусскую делегацию на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Общая дискуссия с участием глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств на текущей сессии Генеральной ассамблеи ООН начнется 24 сентября и завершится 30 сентября, — сказал он. — Белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Владимир Макей. С учетом графика проведения мероприятия его командирование планируется с 22 по 29 сентября».

По словам Глаза, предполагается, что Макей примет участие в ряде мероприятий высокого уровня.

Пресс-секретарь также сообщил, что под председательством Беларуси пройдет пятая министерская встреча группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, в которой будут участвовать высокие представители 23 государств и руководители управления ООН по наркотикам и преступности, структуры «ООН-женщины», Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Тэги: Беларусь-ООН Персона: Анатолий Глаз Владимир Макей Город: Нью-Йорк

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