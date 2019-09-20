15-летнюю Веронику Анорьеву до сих пор не нашли

/ Общество
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В Брестской области продолжается поиск пропавшей 15-летней Вероники Анорьевой.

О судьбе девочки-подростка ничего не известно с 14 сентября, когда она ушла из дома.

Была одета в синие джинсы, черную джинсовую куртку до пояса, черную майку с сине-белым рисунком на груди, черные кроссовки с подошвой белого цвета, на голове кепка серого цвета с белыми буквами, при себе имела рюкзак розового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местохождении Вероники, просят позвонить по телефонам:

  • +375 29 2247883;
  • +375 29 7924828;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Персона: Вероника Анорьева Город: Брест

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