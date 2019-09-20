На строительстве третьей линии метро произошло ЧП

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Накануне вечером на улице Короля на территории строительства третьей линии Минского метрополитена произошло ЧП.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, происшествие случилось в 18:30 — во время перемещения металлической опалубки в котлован глубиной 25 метров упал автокран.

Травмы различной степени тяжести (в т.ч. перелом) получил машинист. В момент происшествия он находился в кабине управления. Когда кран начал падать, мужчина успел выпрыгнуть.
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Тэги: минское метро третья линия метро Город: Минск

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