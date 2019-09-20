Иван Охлобыстин представит в Минске новую книгу  «Записки упрямого человека. Быль»

22 сентября в Минске пройдет презентация автобиографической книги известного российского актера, режиссера, писателя и публициста Ивана Охлобыстина.

На встрече с читателями звезда сериала «Интерны» расскажет о новой книге «Записки упрямого человека. Быль», которая является символическим входом в гримерку Ивана Охлобыстина. Там вперемешку лежат медицинский халат, церковное облачение, рокерская куртка и рваные джинсы.

В книге он вспоминает о детстве, рассуждает на острые темы, философствует, провоцирует, балуется и призывает к действию, пытаясь разобраться в противоречиях своей артистической натуры. Героем этой и фантасмагорической, и вполне реалистической прозы выступает сам автор.

Встреча с автором состоится 22 сентября в 18:00 в магазине «Букваешка», ТЦ «Момо» по адресу: Партизанский проспект, 150А. Вход свободный.