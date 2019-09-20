Где ГАИ расставила ловушки

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В пятницу и предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме отработают трассу М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин.


ГАИ будет отслеживать иностранные авто через приложение «Мобильный инспектор»

Акция будет проходить в профилактических целях. Как сообщили в ГАИ Гомельской области, контроль за участниками дорожного движения будет осуществляться разными методами, в том числе и негласными.

Кроме этого, отметили в дорожной милиции, экипажи ДПС будут находиться в местах, в которых достаточно часто происходят ДТП.

Напомним, 20 сентября завершается проведение в Минской области спецмероприятия «Пешеход».

Ранее Naviny.by писали, что до конца сентября на Гомельщине будет проходить акция «Детский автобус».
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Тэги: ГАИ

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