Погода на выходные: от заморозков до +21°С
В предстоящие выходные погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы и атмосферные фронты.
В субботу, 21 сентября, ночью скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, утром и днем — фронтального раздела, смещающегося со Скандинавии.
Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут дожди.
Ветер западной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Ночью во многих районах заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+6°С; максимальная в середине дня +8..+14°С, по западу до +15..+18°С.
Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.
В воскресенье, 22 сентября, погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди.
Ветер западный с переходом на северный, порывистый, местами по стране, а утром и днем во многих районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +6..+11°С;
- максимальная днем от +10°С по северо-востоку республики до +21°С по юго-западу.