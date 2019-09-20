Погода на выходные: от заморозков до +21°С

В предстоящие выходные погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы и атмосферные фронты.

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В субботу, 21 сентября, ночью скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, утром и днем — фронтального раздела, смещающегося со Скандинавии.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут дожди.

Ветер западной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Ночью во многих районах заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+6°С; максимальная в середине дня +8..+14°С, по западу до +15..+18°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.

В воскресенье, 22 сентября, погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди.

Ветер западный с переходом на северный, порывистый, местами по стране, а утром и днем во многих районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый.

Температура воздуха: