Погода на выходные: от заморозков до +21°С

/ Общество
Просмотров: 322

В предстоящие выходные погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы и атмосферные фронты.

Фото pixabay.com

В субботу, 21 сентября, ночью скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, утром и днем — фронтального раздела, смещающегося со Скандинавии.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут дожди.

Ветер западной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Ночью во многих районах заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+6°С; максимальная в середине дня +8..+14°С, по западу до +15..+18°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.

В воскресенье, 22 сентября, погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди.

Ветер западный с переходом на северный, порывистый, местами по стране, а утром и днем во многих районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +6..+11°С;
  • максимальная днем от +10°С по северо-востоку республики до +21°С по юго-западу.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода заморозки

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском