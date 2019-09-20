В Польше неизвестный с огнеметом сжег 18 машин и автомастерскую

В городе Гожув-Велькопольски, административном центре Любусского воеводства, мужчина в маске сжег с помощью огнемета 18 автомобилей, стоявших на придорожной парковке, а также автомастерскую.

Взрывы топливных баков на парковке местные жители услышали около 02:35 по местному времени. Всего на парковке находились 40 автомобилей. Известно, что мужчина был хорошо подготовлен к поджогу и рисковал своей жизнью, сообщает polsatnews.pl .

На совершение поджога злоумышленнику понадобилось около полутора минут. После совершения преступления, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Обширное возгорание удалось ликвидировать семи группам пожарных. В настоящее время полиция Польши разыскивает злоумышленника, ведется работа с записями видеомониторинга.