В Польше неизвестный с огнеметом сжег 18 машин и автомастерскую

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В городе Гожув-Велькопольски, административном центре Любусского воеводства, мужчина в маске сжег с помощью огнемета 18 автомобилей, стоявших на придорожной парковке, а также автомастерскую.

Взрывы топливных баков на парковке местные жители услышали около 02:35 по местному времени. Всего на парковке находились 40 автомобилей. Известно, что мужчина был хорошо подготовлен к поджогу и рисковал своей жизнью, сообщает polsatnews.pl.

На совершение поджога злоумышленнику понадобилось около полутора минут. После совершения преступления, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Обширное возгорание удалось ликвидировать семи группам пожарных. В настоящее время полиция Польши разыскивает злоумышленника, ведется работа с записями видеомониторинга.

 

Фото facebook.com/OSP-Santocko-355562017810307
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Тэги: поджог Польша огнемет

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