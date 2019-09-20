«Айрон» показал проект жилого квартала возле Дворца Независимости

Застройщик приобрел участок для ЖК «Левада» на месте бывшей птицефабрики им. Крупской в 2016 году. Строительство стартовало в начале 2019-го.

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Сегодня «Айрон» анонсировал старт продаж и показал, как будет выглядеть новый жилой комплекс.

К 2030 году застройщик возведет на берегу Свислочи 199 тысяч квадратных метров жилья для 6,5 тысячи человек и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены многоквартирные дома от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены образовательные центры, спортивные залы, кофейни.

В проекте представлены квартиры площадью от 33 до 100 кв.м. Квадратный метр стоит от 1300 долларов до 2000 в квартирах с террасами. Старт продаж будет 23 сентября.