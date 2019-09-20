Лукашенко: страну во время предвыборной гонки раскачивать нельзя

Об этом президент Беларуси заявил 20 сентября во время визита на льнозавод в Кореличах (Гродненская область).

Фото: president.gov.by

«Я считаю, что страну раскачивать нельзя. Понимаете, Россия, к примеру, может позволить себя раскачать. Раскачались немножко — а труба-то работает, и природный газ качают, и нефть, и золото на экспорт. У нас есть столько нефти, природного газа и золота? Нет, поэтому нам не надо раскачиваться, нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующие два-три года будут потеряны», — заявил глава государства. Фрагмент его выступления был показан в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» .

При этом Лукашенко отметил, что парламентская избирательная кампания является репетицией президентской.

«Эта предвыборная кампания — репетиция завтрашней президентской кампании. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то там на западе, востоке, юге или севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась, и чтобы вы хотя бы более-менее нормально жили», — добавил он.

Также Лукашенко выступил за сохранение мажоритарной системы выборов в парламент, которая, по его мнению, себя зарекомендовала в Беларуси.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. Президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.