Эксперты из 60 стран примут участие в международной конференции по вопросам безопасности

С 7 по 8 октября в Минске пройдет международная конференция "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". В ней примут участие около 500 экспертов из 60 стран, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

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Планируется, что в конференции также примет участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, соообщает БелаПАН .

Анатолий Глаз отметил, что на форуме соберутся действующие и бывшие политики, дипломаты, парламентарии, представители ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ и НАТО, авторитетные политологи и эксперты, включая руководителей ведущих аналитических центров и фабрик мысли из США, Китая, Великобритании, России, Украины и ряда других стран. По словам пресс-секретаря, будет обсуждаться широкий спектр вопросов обеспечения международной безопасности.

Анатолий Глаз подчеркнул, что основными темами заседания и дискуссий станут подходы по преодолению противоречий и конфронтаций в Европе. Будут обсуждаться идеи для обновления современной архитектуры безопасности, обеспечение стратегической стабильности, контроль над вооружениями, информационная безопасность, сопряжение ЕС и ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс — один путь".

Главным организатором мероприятия выступает научно-просветительское учреждение "Совет по международным отношениям "Минский диалог".