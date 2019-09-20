Ученые узнали о смертельной опасности водопроводной воды

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Специалисты исследовали более 48 тысяч образцов водопроводной воды на всей территории США и обнаружили в ней 22 канцерогенных вещества, включая мышьяк, изотопы радиоактивных радия и стронция, уран — это повышает риск развития рака.

Опасной может быть даже та вода, которая отвечает государственным стандартам качества, сообщает научный журнал Heliyon.


Столичные власти обещают минчанам более чистую водопроводную воду

Вероятность заболеть раком из-за такой воды равносильна возможности развития болезни из-за микрочастиц в воздухе.

Исследователи считают, что обнаруженные канцерогенные вещества стали причиной развития сотен случаев онкологических заболеваний в период с 2010 по 2017 годы.

Под данным ВОЗ, процент заболеваемости раком из-за примесей в питьевой воде составляет от 1 до 4%. А высокое содержания мышьяка увеличивает этот показатель. Так в Бангладеш с этим связаны 5-10% смертей от онкологии.
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Тэги: водопроводная вода рак онкология ученые здоровье

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