Ученые узнали о смертельной опасности водопроводной воды

Специалисты исследовали более 48 тысяч образцов водопроводной воды на всей территории США и обнаружили в ней 22 канцерогенных вещества, включая мышьяк, изотопы радиоактивных радия и стронция, уран — это повышает риск развития рака.

Опасной может быть даже та вода, которая отвечает государственным стандартам качества, сообщает научный журнал Heliyon .

Вероятность заболеть раком из-за такой воды равносильна возможности развития болезни из-за микрочастиц в воздухе.

Исследователи считают, что обнаруженные канцерогенные вещества стали причиной развития сотен случаев онкологических заболеваний в период с 2010 по 2017 годы.

Под данным ВОЗ, процент заболеваемости раком из-за примесей в питьевой воде составляет от 1 до 4%. А высокое содержания мышьяка увеличивает этот показатель. Так в Бангладеш с этим связаны 5-10% смертей от онкологии.