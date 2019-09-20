Минск готов к началу отопительного сезона

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Минск технически готов к подключению отопления, проводится мониторинг среднесуточной температуры. В случае ее понижения, включение систем отопления будет проходить поэтапно в соответствии с законодательством, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.


Погода на выходные: от заморозков до +21°С

Согласно правилам, системы отопления в медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, школах и дошкольных учреждениях, музеях, государственных архивах и библиотеках включают при среднесуточной температуре плюс 10°С и ниже, установившейся в течение 5 суток; в жилых домах, общежитиях, гостиницах и учебных учреждениях — при температуре плюс 8°С и ниже, установившейся в аналогичный период.
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Тэги: отопительный сезон Город: Минск

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