Минск готов к началу отопительного сезона

Минск технически готов к подключению отопления, проводится мониторинг среднесуточной температуры. В случае ее понижения, включение систем отопления будет проходить поэтапно в соответствии с законодательством, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Согласно правилам, системы отопления в медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, школах и дошкольных учреждениях, музеях, государственных архивах и библиотеках включают при среднесуточной температуре плюс 10°С и ниже, установившейся в течение 5 суток; в жилых домах, общежитиях, гостиницах и учебных учреждениях — при температуре плюс 8°С и ниже, установившейся в аналогичный период.