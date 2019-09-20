Мезенцев заверил, что Россия не позволит себе нарушить суверенитет Беларуси

Для кривотолков относительно сути Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства нет оснований, заявил в Минске посол РФ Дмитрий Мезенцев.

«Программа действий — это документ, подписанный главами правительств, — констатировал дипломат. — Я не вижу сегодня оснований для кривотолков, потому что никто и никогда не позволит шагов, которые каким бы то ни было образом нарушают принципы суверенитета и независимости двух наших государств».

«Разговор сегодня о сближении национальных законодательств в социально-экономической сфере. Но разговор не идет о тех шагах, которые каким бы то ни было образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управлению, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь», — добавил он.

Ранее сегодня на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что ажиотаж вокруг программы интеграции Беларуси и России «создан совершенно на пустом месте, для него нет никаких практических оснований». Он подчеркнул, что «ничего выходящего за рамки Союзного договора 1999 года» в этом документе «быть не может».