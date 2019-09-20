Посол России пообещал, что вопрос компенсации за налоговый маневр не останется без внимания

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Дмитрий Мезенцев сказал в Минске, что заинтересованные российские министерства самым внимательным образом относятся к запросу белорусской стороны.


Мезенцев заверил, что Россия не позволит себе нарушить суверенитет Беларуси

«Разговор в рамках интеграционной повестки идет о комплексном, пакетном подходе реализации той 31 дорожной карты в поддержку уже парафированной премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом программы действий по реализации союзного договора. По мере углубления той интеграционной работы, которая уже сегодня начата, будет сверка тех позиций в рамках сближения подходов по налоговому законодательству, по работе таможенных служб», — уточнил Мезенцев.

«И сегодня пример, когда запрос белорусской стороны по увеличению объема поставок нефти был поддержан Министерством энергетики [России], это пример не только отношений энергетиков двух стран. Это пример внимательного отношения к предложениям друг друга и реального положения в тех или иных сферах национальной экономики как Беларуси, так и России. Пример того, что вопрос не уходит от внимания, остается в поле зрения прежде всего координирующих экономику министерств наших стран», — добавил дипломат.

Налоговый маневр начался в нефтяной отрасли России в 2015 году и продлится до 2025 года. Представители российских властей неоднократно заявляли, что о компенсации последствий налогового маневра для Беларуси можно будет говорить после утверждения программы по углублению интеграции.
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Тэги: налоговый маневр Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Мезенцев Город: Минск

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