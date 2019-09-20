Егор Герасимов обыграл полуфиналиста US Open

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Белорусский теннисист, занимавший 119-е место в мировом рейтинге, был сильнее 13-й ракетки мира Маттео Берреттини на турнире в Петербурге.

Герасимов победил итальянца со счетом 7:6, 7:6 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с сильнейшим из пары Даниил Медведев — Андрей Рублев.

Медведев, четвертая ракетка мира, боролся с испанцем Рафаэлем Надалем в финале US Open.

Герасимов после победы вошел в топ-100 игроков. До него это удавалось троим белорусам: Максиму Мирному (максимальное место — 18-е, 2003 год), Владимиру Волчкову (25, 2001) и Илье Ивашко (80, 2019).
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Тэги: мужской теннис белорусский теннис Беларусь-Италия Персона: Егор Герасимов Маттео Берреттини Город: Санкт-Петербург

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