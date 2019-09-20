В Литве сбежал опасный преступник, которого сравнили с палачом Освенцима

Этот инцидент серьезно компрометирует литовскую тюремную политику, которая при определенных условиях позволяет преступникам работать вне исправительных учреждений.

Источник: delfi.lt

Осужденный Андрюс Каласюнас сбежал с рабочего места в Правенишкской колонии днем 13 сентября, сообщает Kauno diena . Ему было предоставлено право выходить за пределы колонии без охраны и без сопровождения.

Каласюнас был осужден за незаконное похищение своей бывшей девушки и попытку ее убийства путем жестоких пыток. В ноябре 2016 года его приговорили к девяти годам лишения свободы. Прокурор сравнивал Каласюнаса с палачом Освенцима доктором Йозефом Менгеле.

До этого Каласюнас был судим за то, что 1 апреля 2013 года совершил акт вандализма в Каунасском доме журналистов.