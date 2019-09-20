Стартовал финал национального отбора на детское «Евровидение»

Финальное шоу проходит в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании. Трансляция гала-концерта ведется на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

В нынешнем году в финале соревнуются лишь девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа «Зефир», Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Видеовизитки конкурсантов сняты телеканалом в соответствии с официальным лозунгом «Поделись радостью».

Победителя нацотбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит Беларусь 24 ноября в польской Гливице.