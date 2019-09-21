Беларусь попала под фронтальный раздел
В субботу, 21 сентября, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося со Скандинавского полуострова.
На территории страны будет преобладать облачная погода. Практически во всех районах пройдут дожди.
Ветер западный порывистый. Максимально воздух прогреется до +8..+14°C (в западных регионах до +15..+18°C).
В столице вероятность дождя, по прогнозам синоптиков составляет почти 100%.
Ветер западный порывистый. Столбик термометра в течение суток:
- утром +4..+6°C;
- днем +7..+9°C;
- вечером +10..+12°C.