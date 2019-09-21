Беларусь попала под фронтальный раздел

В субботу, 21 сентября, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося со Скандинавского полуострова.

На территории страны будет преобладать облачная погода. Практически во всех районах пройдут дожди.

Ветер западный порывистый. Максимально воздух прогреется до +8..+14°C (в западных регионах до +15..+18°C).

В столице вероятность дождя, по прогнозам синоптиков составляет почти 100%.

Ветер западный порывистый. Столбик термометра в течение суток: