Беларусь попала под фронтальный раздел

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В субботу, 21 сентября, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося со Скандинавского полуострова.

На территории страны будет преобладать облачная погода. Практически во всех районах пройдут дожди.

Ветер западный порывистый. Максимально воздух прогреется до +8..+14°C (в западных регионах до +15..+18°C).

В столице вероятность дождя, по прогнозам синоптиков составляет почти 100%.

Ветер западный порывистый. Столбик термометра в течение суток:

  • утром +4..+6°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +10..+12°C.
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Тэги: валюта

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