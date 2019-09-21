«Шахтер» продолжит гонку за брестским «Динамо». У БАТЭ на этой неделе выходной
Сегодня продолжится программа 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Главные преследователи брестского «Динамо», которое накануне в гостях победило «Городею», — БАТЭ и «Шахтер» продолжают гонку за лидером, не желая заранее отдавать «бело-голубым» золото.
На этой неделе борисовчане пропускают тур, так как в календаре значилась встреча с минским «Торпедо» (из-за снятия «бело-черных» с турнира БАТЭ присуждена техническая победа — 3:0 ).
Остальные поединки 22-го тура:
21.09.
- «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Начало в 16:00, Городской стадион);
- «Неман» — «Дняпро» (18:00, ЦСК «Неман»);
- «Шахтер» — «Витебск» (20:45, стадион «Строитель»).
22.09.
- «Энергетик-БГУ» — «Ислочь» (14:00, Стадион РЦОР-БГУ);
- «Гомель» — «Динамо (Мн) (17:00, стадион «Центральный»).