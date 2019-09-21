«Шахтер» продолжит гонку за брестским «Динамо». У БАТЭ на этой неделе выходной

/ Спорт
Просмотров: 153

Сегодня продолжится программа 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Главные преследователи брестского «Динамо», которое накануне в гостях победило «Городею», — БАТЭ и «Шахтер» продолжают гонку за лидером, не желая заранее отдавать «бело-голубым» золото.

На этой неделе борисовчане пропускают тур, так как в календаре значилась встреча с минским «Торпедо» (из-за снятия «бело-черных» с турнира БАТЭ присуждена техническая победа — 3:0 ).

Остальные поединки 22-го тура:

21.09.

  • «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Начало в 16:00, Городской стадион);
  • «Неман» — «Дняпро» (18:00, ЦСК «Неман»);
  • «Шахтер» — «Витебск» (20:45, стадион «Строитель»).

22.09.

  • «Энергетик-БГУ» — «Ислочь» (14:00, Стадион РЦОР-БГУ);
  • «Гомель» — «Динамо (Мн) (17:00, стадион «Центральный»).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство