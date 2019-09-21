Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — рождение Девы Марии. Церковь относит этот праздник к числу двунадесятых (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии). Он празднуется, как день всемирной радости.

Согласно преданию, пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете в семье Йоакима и Анны, которые до 70 лет не имели детей. Однажды священник запретил Йоакиму заходить в храм, потому что у того не было детей.

После этого случая Йоаким 40 дней молился в пещере, чтобы Господь подарил им ребенка. Об унижении своего мужа узнала и Анна. Тогда женщина пошла в свой сад, где вскоре ей явился Ангел. Божий посланник заявил, что женщина родит дочь, которую должна назвать Марией.

Мария родилась около 15 года до Рождества Христова. Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, потому что она была предназначена Богом стать матерью Иисуса Христа.

Девочку оберегали от всевозможных бед, ее готовили к великому служению Богу, которое началось в возрасте трех лет введением в храм Пресвятой Богородицы.

Запрещается:

ссориться, ругаться, желать кому-либо зла и даже просто кричать на кого-то (особенно это касается близких и родных людей);.

любая бытовая работа или работа по дому (нельзя делать генеральную уборку, стирать, готовить, гладить и т.п.), исключение делается лишь для неотложных дел (например, уход за детьми и домашними животными);

смахивать крошки со стола.

В этот день стоит сходить в церковь и помолиться. Считается, что ни одна молитва в этот день не останется без внимания.

В народе праздник Рождества Пресвятой Богородицы называют еще Осенинами. Это потому, что в этот день восточные славяне отмечали наступление осени. Люди провожали бабье лето, благодарили землю за урожай, готовились к зиме.

В этот день христиане могли позволить себе роскошный стол, а соблюдали пост только тогда, когда праздник приходился на среду или пятницу. На стол обязательно ставили большие корзины с яблоками, грушами и другими фруктами. Зажиточные крестьяне выносили столы на улицу и делились едой с нуждающимися.

Кроме того, хозяйки не чурались работ в саду, в частности — собирали капусту для зимних заготовок.

На Рождество Пресвятой Богородицы существовало немало примет, которые касались молодежи. В это время девушки и парни водили хороводы на берегах рек, устраивали веселые игры и искали себе пару (считалось, что Матерь Божья поможет найти надежного и отзывчивого партнера, с которым можно будет прожить всю жизнь).

Также в этот день сжигали старую одежду, а измазанные в пепел руки могли в будущем принести большие доходы.

Напомним, в 2017 году сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в почтовом отправлении старинную икону Богородицы.

Посылка, в которой согласно представленной декларации перемещалась «картина с рамкой», следовала из США в адрес минчанина. При таможенном досмотре вместо картины была обнаружена завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу икона в окладе.

Согласно заключению экспертов, это икона «Матерь Божия «Смоленская», именуемая также «Одигитрия», написанная в России темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX века.