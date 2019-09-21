«Ответ в стиле "отстаньте от нас"». Мотолько недоволен письмом минского офиса ЮНИСЕФ по ситуации в гомельской школе

/ Общество
Просмотров: 910

Активист Антон Мотолько получил оперативный ответ на свое письмо официальному представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашеду Мустафе Сарвару по поводу инцидента в гомельской школе.

«Не только белорусские чиновники научились отвечать не по существу», — отмечает Мотолько. По словам активиста, ему пришел «"ответ" в стиле "отстаньте от нас"».

Мотолько пообещал писать в головные офисы организации. А присланное ему письмо опубликовал на своей странице в соцсети.

Напомним, Александр Лукашенко из-за сложившейся ситуации строго наказал ряд высокопоставленных чиновников.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инцидент в гомельской школе ЮНИСЕФ Персона: Антон Мотолько Рашед Мустафа Сарвар

Другие материалы на эту тему:

Школы стали запрещать ученикам использовать на уроках мобильные телефоны

Школы стали запрещать ученикам использовать на уроках мобильные телефоны

«Оставьте нашу школу в покое!» Родители вступились за уволенного директора

«Оставьте нашу школу в покое!» Родители вступились за уволенного директора

Бьет — значит учит? Белорусской школе прививают ущербную идеологию

Бьет — значит учит? Белорусской школе прививают ущербную идеологию

Восстановленная Лукашенко учительница вернулась на работу

Восстановленная Лукашенко учительница вернулась на работу