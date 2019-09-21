«Ответ в стиле "отстаньте от нас"». Мотолько недоволен письмом минского офиса ЮНИСЕФ по ситуации в гомельской школе
Активист Антон Мотолько получил оперативный ответ на свое письмо официальному представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашеду Мустафе Сарвару по поводу инцидента в гомельской школе.
«Не только белорусские чиновники научились отвечать не по существу», — отмечает Мотолько. По словам активиста, ему пришел «"ответ" в стиле "отстаньте от нас"».
Мотолько пообещал писать в головные офисы организации. А присланное ему письмо опубликовал на своей странице в соцсети.
Напомним, Александр Лукашенко из-за сложившейся ситуации строго наказал ряд высокопоставленных чиновников.