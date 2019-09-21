Белорусским музыкантам расскажут о цифровой дистрибьюции музыки

4 октября в культурном центре «Корпус» состоится первая в этом году образовательная встреча Future Sounds Of Minsk для белорусских музыкантов и менеджеров.

Встречу откроет лекция «Продвижение музыки в цифровую эпоху» от Глеба Лисичкина, директора по маркетингу международного цифрового дистрибьютора OneRPM в России.

«Цифровая дистрибьюция — это важно и необходимо, — отмечает Лисичкин. — Но гораздо важнее не просто выгружать треки в сеть, а применять инструменты цифрового маркетинга и растить артиста. Я попытаюсь объяснить это на простых примерах и показать, как в этом контексте работают каналы цифровой дистрибьюции».

Во второй части мероприятия зрителей ждет дискуссия «Цифровые лейблы и дистрибьюторы: кто, зачем и почему» с участием Алексея Быстрякова (OneRPM), а также представителей белорусских лейблов: Валерии Зверевой (Mediacube Music) и Дмитрия Литвиновича (Ezhevika, Menka). Они расскажут о работе своих компаний, поделятся успешными кейсами и ответят на вопросы аудитории.

В завершающей части мероприятия слово получат артисты и их менеджеры. В дискуссии «Цифровая дистрибьюция: взгляд со стороны артиста» примут участие: Александр Демиденко (Re1ikt, дистрибьюция через CD Baby), Егор Кипа (менеджер Бакея, дистрибьюция через Believe), Яна Вольская (Volski, «Крамбамбуля» — дистрибьюция через Mediacube Music).

Организаторы мероприятия: культурный центр «Корпус» и проект Experty.by. Встреча пройдет при поддержке международного цифрового дистрибьютора OneRPM.