Конфуз с первой леди США — у нее не получилось перерезать ленту на открытии монумента

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Супруга американского президента Мелания Трамп попала в конфузную ситуацию на открытии после реконструкции монумента Джорджу Вашингтону.

У первой леди не получилось перерезать праздничную ленту. Мелания Трамп была вынуждена передать ножницы стоявшему рядом мужчине, сообщает Washington Examiner.

Гранитный обелиск в честь первого президента США был открыт в 1885 году, в 2016-м 170-метровый мемориал был закрыт на реставрацию.

 

 
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Тэги: США первая леди конфуз Персона: Мелания Трамп Город: Вашингтон

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