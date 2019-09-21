Температурные антирекорды обновились в Беларуси в ночь на 21 сентября

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В ночь на 21 сентября на девяти метеостанциях обновились температурные антирекорды, а в Василевичах (Гомельская область) повторен антирекорд 117-летней давности.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Холоднее всего было в районе метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области — 3 градуса мороза (антирекорд ночи здесь -2,6 градуса в 2007 году). Минимумы обновились также в Орше — -2,3 (-2,1 в 1996 году), Ганцевичах — -2 (-1,7 в 2007-м), Брагине — -2 (-1,3 в 1963-м), Пружанах — -0,3 (+0,8 в 1997-м), Мстиславле — -0,2 (+3,3 в 2010-м), Нарочи — +0,1 (+1,4 в 1984-м), Столбцах — +0,1 (+0,5 в 1997-м) и Вилейке — +0,6 (+0,7 в 1969-м).

Повторение антирекордов ночи зафиксировано в Василевичах (-0,7 градуса в 1902 году) и Октябре (-0,9 в 2007-м).

Антирекорд ночи для всей территории страны устоял (-4,1 в Кличеве в 1996 году).

По прогнозу Белгидромета, 22 сентября ночные температуры ожидаются в пределах 6—11 градусов тепла, а 23-го и 24-го вновь ожидаются заморозки до -3 градусов.
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Тэги: погода температурный рекорд

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