Фестиваль в поддержку детского дома-интерната пройдет 29 сентября на улице Комсомольской в Минске

Благотворительный фестиваль Karma helps friends пройдет 29 сентября в Минске на улице Комсомольской. Все собранные средства пойдут на приобретение необходимых вещей для Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития.

Karma helps — это серия бесплатных мероприятий, которую запускает KarmaCrew — локальное сообщество барменов, художников, татуировщиков, музыкантов и всех людей, неравнодушных к развитию культуры в Беларуси.

Первый фестиваль пройдет при поддержке посольства Франции, благодаря которому на фестивале выступят французские музыканты.

Фестиваль начнется в 11:30 и продлится до 22:00.