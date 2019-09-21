Фестиваль в поддержку детского дома-интерната пройдет 29 сентября на улице Комсомольской в Минске

/ Культура
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Благотворительный фестиваль Karma helps friends пройдет 29 сентября в Минске на улице Комсомольской. Все собранные средства пойдут на приобретение необходимых вещей для Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития.

Karma helps — это серия бесплатных мероприятий, которую запускает KarmaCrew — локальное сообщество барменов, художников, татуировщиков, музыкантов и всех людей, неравнодушных к развитию культуры в Беларуси.

Первый фестиваль пройдет при поддержке посольства Франции, благодаря которому на фестивале выступят французские музыканты.

Фестиваль начнется в 11:30 и продлится до 22:00.
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Тэги: Karma helps friends KarmaCrew благотворительность Город: Минск

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