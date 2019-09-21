Фестиваль в поддержку детского дома-интерната пройдет 29 сентября на улице Комсомольской в Минске
Благотворительный фестиваль
Karma helps — это серия бесплатных мероприятий, которую запускает KarmaCrew — локальное сообщество барменов, художников, татуировщиков, музыкантов и всех людей, неравнодушных к развитию культуры в Беларуси.
Первый фестиваль пройдет при поддержке посольства Франции, благодаря которому на фестивале выступят французские музыканты.
Фестиваль начнется в 11:30 и продлится до 22:00.