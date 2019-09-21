Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Витебском
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось утром 21 сентября недалеко от Витебска.
Около десяти часов утра вблизи деревни Верховье «Жигули» съехали с дороги в кювет и врезались в дерево.
На месте аварии погиб 32-летний водитель — житель Витебского района. Пассажиры — мужчины 1984 и 1988 годов рождения — получили повреждения.
По предварительной версии, водитель «Жигулей» не справился с управлением, сообщает