Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Витебском

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось утром 21 сентября недалеко от Витебска.

Около десяти часов утра вблизи деревни Верховье «Жигули» съехали с дороги в кювет и врезались в дерево.

На месте аварии погиб 32-летний водитель — житель Витебского района. Пассажиры — мужчины 1984 и 1988 годов рождения — получили повреждения.